Tensions États-Unis-Corée du Nord : vers un dialogue ?

Kim Jong Un et Choe Ryong Hae à Pyongyang le 13 avril 2017.

publié le 07/08/2017 à 05:40

Après des mois de tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord, comment la situation va-t-elle évoluer aux Philippines ? Les deux pays, ainsi que la Corée du Sud, la Russie ou la Chine se rencontrent ce lundi 7 août lors d'un forum régional de l'Asean, l'association des nations du Sud-Est asiatique, consacré à la sécurité. Ce forum pourrait être l'occasion de calmer le jeu dans la péninsule coréenne… ou pourrait donner de nouvelles sueurs froides au monde.



Un premier pas a été accompli dimanche 7 août : les chefs de la diplomatie des deux Corées ont accepté de se rencontrer à Manille. Mais le résultat demeure infructueux. Lors d'un bref entretien, la ministre sud-coréenne Kang Kyung-Wha a appelé Pyongyang à accepter son offre de dialogue pour apaiser les tensions. Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, son homologue nord-coréen Ri Hong-Yo a refusé. "Compte tenu de la situation actuelle dans laquelle le Sud collabore avec les Etats-Unis pour accentuer les pressions sur le Nord, de telles propositions manquent de sincérité", a-t-il déclaré.

Washington et Pékin ont en effet renforcé les pressions sur Pyongyang. L'ONU, de son côté, vient d'adopter un durcissement des sanctions contre la Corée du Nord, après deux essais de missiles balistiques intercontinentaux qui mettent une partie du continent américain à sa portée.



Dans un communiqué, le président américain Donald Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-In ont estimé que Pyongyang constitue une menace "grandissante". Ils ont promis d'appliquer "toute résolution pertinente" contre le pays et appelé la communauté internationale à en faire de même. En marge du forum, le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a indiqué que la Corée du Nord devait cesser ses essais de missiles balistiques si elle voulait dialoguer avec les États-Unis pour résoudre la crise.