Les chamois et les bouquetins vivent de plus en plus haut

publié le 03/07/2017 à 06:59

On le savait pour les poissons, qui changent de place à cause du réchauffement. En Arctique, les thons remontent vers le Nord pour chercher l'eau froide. Même les sardines de Méditerranée se retrouvent en mer du Nord aujourd'hui. Et voilà donc que les chamois et les bouquetins eux aussi prennent de l'altitude. C'est une étude de chercheurs suisses qui l'a montré. Ils ont étudié les statistiques de l'Office grison de la chasse. Les Grisons, c'est un canton suisse qui recense les endroits précis où sont tués les animaux par les chasseurs : 230.000 endroits en tout, abattus entre 1991 et 2013.



En un peu plus de vingt ans, l'altitude à laquelle le gibier a été chassé a augmenté d'une centaine de mètres. Sachant que pendant la même période, la température dans ces montagnes a pris plus d'un degrés. Les animaux sauvages sont donc forcés de s'adapter afin de trouver de la nourriture. Puisque les plantes aussi se déplacent.

C'est plutôt une bonne nouvelle. Le réchauffement n'est pas une menace pour toutes les espèces. Beaucoup s'adaptent. Pour les bouquetins, il est même plutôt une bonne chose. Une autre étude a montré que les cornes poussent plus vite. C'est un signe de bonne santé, et c'est lié au climat. Des températures plus douces au printemps et une fonte des neiges plus précoce fournissent plus de nourriture aux bouquetins. L'espèce, qui a avait failli disparaître, se développe à nouveau.