L'Union européenne va-t-elle être épargnée par la guerre de l'acier ?

et Loïc Farge

publié le 20/03/2018 à 10:30

La commissaire européenne au Commerce arrive ce mardi 20 mars à Washington à trois jours de l'officialisation d'une lourde taxe sur l'acier européen. Peut-elle raisonner Donald Trump ? Cela ne va pas être facile.



L'Administration américaine semble très déterminée. Ce qui donne d'ailleurs une double importance à cette visite. Commercialement bien sûr, parce qu'une taxe de 25% sur l'acier signifierait la fin des ventes de l'Union européenne vers l'Amérique.

Et puis économiquement, parce que l'imposition de surtaxes sélectives ouvrirait le bal des contre-mesures de rétorsion en tout genre. Et donc celui d'une guerre commerciale larvée. Avec à la clé de gros soucis économiques et sociaux pour de nombreux secteurs des deux côtés de l'Atlantique.

Donald Trump veut en priorité complaire à son électorat, à celui des industries traditionnellement peu compétitives de la fameuse "ceinture de la rouille" (la "Rust Bell"). Plus largement, il veut sanctionner l'Union européenne, largement bénéficiaire dans ses échanges avec les États-Unis (120 milliards d'euros d'excédents en notre faveur l'an dernier).