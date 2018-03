publié le 09/03/2018 à 08:42

"Un impact grave sur l'économie mondiale". C'est ainsi que Taro Kano, ministre des Affaires étrangères japonais, a qualifié les conséquences des nouvelles taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium. Après plusieurs jours de spéculations, Donald Trump a finalement signé, depuis la Maison Blanche et devant un parterre d'industriels et de syndicats du secteur, les deux documents marquant un net virage protectionniste. D'ici fin mars, les importations d'acier aux Etats-Unis seront en effet taxées de 25% et celles d'aluminium de 10%.

“Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States”



Proclamation: https://t.co/hxduwSoElz

Remarks: https://t.co/nypErcqFSU pic.twitter.com/q92FDYZeUl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 mars 2018

Le Mexique et le Canada, les deux pays frontaliers des Etats-Unis, par ailleurs membres de l'accord de libre-échange nord américain ALENA devraient être exemptés de ces taxes.

"Une guerre commerciale ne ferait que des perdants"

Les réactions ne se sont pas faites attendre. La Chine a fait part vendredi de sa "ferme opposition" à ces droits de douane, le ministère chinois du Commerce dénonçant une "attaque délibérée du système commercial multilatéral". En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a indiqué qu'une "guerre commerciale ne ferait que des perdants" en ajoutant que la France allait "évaluer les conséquences sur [ses] industries et les réponses à apporter".

La France regrette les annonces de @realDonaldTrump sur les tarifs sur l’aluminium et l’acier.



Une guerre commerciale ne fera que des perdants.



Avec nos partenaires européens, nous allons évaluer les conséquences sur nos industries et les réponses à apporter. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 8 mars 2018

Cette décision intervient le jour même où onze pays des deux rives du Pacifique ont ressuscité, au Chili, l'accord de libre-échange transpacifique (TPP), donné pour mort il y a un an après le retrait des Etats-Unis.

De possibles négociations

Donald Trump considère que les Etats-Unis, ont, pendant des décennies, été victimes de pratiques commerciales agressives. Et le président de prendre l'exemple de l'Allemagne: "Nous avons des amis et aussi des ennemis qui ont énormément profité de nous depuis des années sur le commerce et la défense (...) Si on regarde l'Otan, l'Allemagne paie 1% et nous payons 4,2% d'un PIB beaucoup plus important".



Toutefois, Donald Trump se veut flexible, précisant que tous les pays concernés pourraient entamer des discussions avec les Etats-Unis. la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malström, a estimé jeudi 8 mars que l'Union "devrait être exemptée" de ces taxes douanières. Les Européens, qui exportent chaque année 5 milliards d'euros d'acier et 1 milliard d'euros d'aluminium vers les Etats-Unis, avaient préparé une riposte listant les produits qu'ils pourraient taxer en retour, dont le fameux beurre de cacahuète.