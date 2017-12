L'attentat déjoué en Russie aurait pu faire "des milliers" de victimes affirme Trump

et AFP

publié le 19/12/2017 à 01:15

Le pire aurait été évité. Donald Trump a estimé lundi 18 décembre que la coopération entre les services de renseignement russe et américain avait permis d'éviter des "milliers" de victimes en déjouant un projet d'attentat à Saint-Pétersbourg.



"Ils ont été capables d'arrêter ces terroristes sans la moindre perte de vie humaine", a souligné le président américain lors d'un discours à Washington. "Peut-être que des milliers de personnes auraient pu être tuées", a-t-il ajouté.

"C'est comme cela que cela doit fonctionner", a-t-il encore dit, louant la coopération sur ce thème avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ce dernier a appelé dimanche Donald Trump et l'a remercié pour "les renseignements transmis par la CIA" à la Russie qui ont permis, selon lui, de déjouer un projet d'attentat à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest du pays.

"Les informations reçues par la CIA se sont avérées suffisantes pour la détection, la recherche et l'arrestation des criminels", avait précisé le Kremlin dans un communiqué qui ajoutait que les organisateurs supposés de l'attentat prévoyaient "des explosions dans la Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et d'autres lieux très fréquentés de la ville".



Les services de renseignement russes (FSB) avaient annoncé en fin de semaine dernière avoir démantelé une cellule du groupe jihadiste État islamique (EI) qui s'apprêtait à commettre des attentats le 16 décembre à Saint-Pétersbourg. Au total, sept personnes ont été arrêtées mercredi et jeudi.