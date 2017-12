Russia Today : ce que l'on sait du lancement la chaîne russe en France

publié le 17/12/2017 à 21:54

À la fin du mois de décembre, la chaîne d'information Russia Today, va commencer à être diffusée en France. Une montée en puissance pour ce média qui ne disposait jusqu'alors dans l'Hexagone, que d'un site ouvert en 2015. RT France ne sera pas directement diffusé sur la TNT, mais disponible sur les box d'opérateurs acceptant son offre d'information.



L'organe de presse financé intégralement par l'État russe est régulièrement soupçonné d'être un instrument d'influence au service du gouvernement de Vladimir Poutine. Russia Today "couvre les événements internationaux d'une manière toujours compatible avec les intérêts de la Russie", explique dans L'Express Maxime Audinet, doctorant spécialisé du soft power russe.

Pour se lancer, RT France dispose de 20 millions d'euros. Un projet conséquent pour sa maison-mère. La chaîne possède déjà des équipes au Royaume-Uni, aux États-Unis, ainsi que deux chaînes arabes et une espagnole, gérées depuis Moscou. Xenia Fedorova, la présidente de la chaîne russe en France a accepté de répondre aux questions de RTL.

Quand la chaîne RT France va-t-elle être diffusée ?

Pour l'instant, aucune date n'a encore été clairement définie. Mais selon Xenia Fedorova, la diffusion devrait débuter dans seulement quelques jours. "L'objectif c'est avant la fin de l'année, on a vraiment travaillé dur pour pouvoir essayer de démarrer avant Noël. Et c'est imminent, je pense qu'on pourra donner la date précise dès la semaine prochaine", indique-t-elle.

Qui pourra voir RT France ?

"En France, vous pourrez nous suivre en ligne également et sur des chaînes câblées", signale Xenia Fedorova. Un opérateur a d'ores et déjà accepté de diffuser la chaîne : Free. "Nous avons un accord", confirme la présidente de RT France avant d'ajouter : "Nous sommes aussi en négociation avec les trois autres opérateurs principaux pour pouvoir dès janvier si possible être diffusé également par eux."

Quel public pour RT France ?

Selon la présidente de RT France, son public cible est celui qui n'est "pas satisfait des informations qu'il reçoit des grands médias plus classiques". Et au-delà de la France, c'est tout le public francophone que Russia Today entend atteindre via sa nouvelle chaîne. "Il y a un public francophone très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de lancer cette chaîne en français et pas en allemand. Nous pensons également aux pays francophones d'Afrique du Nord", détaille la journaliste russe. Mais Russia Today a aussi le Canada francophone en ligne de mire. "Nous serons sur chaîne satellite, et également à termes dans le Canada francophone", explique sa présidente.

Comment RT France entend se positionner ?

Xenia Fedorova rejette les accusations de complaisance à l'égard du gouvernement de Vladimir Poutine. "Les décisions éditoriales sont prises par les journalistes en interne, en fonction du planning et de l'actualité", affirme-t-elle. Pour autant, pas question d'écarter la Russie de l'actualité. "Évidemment s'il est question des Jeux Olympiques, de la Syrie ou de l'élection présidentielle russe l'année prochaine, on va parler de la Russie", précise-t-elle.