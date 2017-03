publié le 23/03/2017 à 08:35

La piste du "terrorisme islamiste" est privilégiée au lendemain d'une attaque ayant fait cinq morts, dont l'assaillant, devant le Parlement britannique à Londres. Une quarantaine de personnes ont également été blessées, mercredi 22 mars, lorsqu'un homme a lancé sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben, avant de poignarder à mort un policier en essayant de pénétrer dans le Parlement.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant a agi seul. "On est dans le 'Do it yoursel' ('Fais-le toi-même')", abonde Claude Moniquet, expert en terrorisme, pour qui cette attaque "porte probablement la marque de Daesh". En effet, le groupe encourage ses affidés à frapper là où ils le peuvent, avec des moyens très limités.

Berlin, Nice, Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray et maintenant Londres... Toutes ces attaques ont un point en commun : elles atteignent "le niveau zéro du terrorisme, si ce n'est que c'est un terrorisme qui fait des victimes". Les Britanniques ont d'ailleurs inventé une expression pour ce genre d'attaques et parlent d'"attaques de maraude". "On imagine quelqu'un qui tourne (...) et qui va choisir l'endroit et le moment où il passe à l'acte", explique l'ancien agent de renseignements de la DGSE.

Des connections avec les attentats du 13 novembre ?

Si les autorités britanniques évoquent un attentat terroriste, elles n'ont pas encore révélé l'identité de l'assaillant. Un mutisme qui s'interprète aisément, selon Claude Moniquet. En effet, les enquêteurs souhaitent protéger leur enquête. "On sait qu'il y a eu une perquisition dans la soirée de mercredi dans la région de Birmingham", indique toutefois l'ancien journaliste.



La voiture qui a été utilisée serait en effet liée à une adresse de cette ville située au nord de la capitale anglaise. Une commune dans laquelle Abdelhamid Abaaoud, organisateur des attentats du 13 novembre, et son complice Mohamed Abrini, s'étaient rendus dans les semaines précédant les attaques de Paris. "Il y a peut-être un lien très précis qui va s'établir", estime-t-il.