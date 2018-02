JO 2018 : un incendie mineur en bordure du site olympique de Gangneung

publié le 08/02/2018 à 14:30

Premier coup de chaud en Corée du Sud. À la veille de la cérémonie d'ouverture et le jour du début des compétitions, un incendie de faible intensité s'est déclaré en bordure du site olympique de Gangneung. La ville côtière accueille les épreuves de glace des JO 2018 de Pyeongchang.



Le feu et des volutes de fumée émanaient d'un site en construction se situant à plusieurs centaines de mètres de l'arène qui accueillera les matchs de hockey. "C'était un petit incendie et il a été maîtrisé sans que personne ne soit blessé", a commenté auprès de l'AFP le comité local d'organisation des Jeux (Pocog).

Les JO 2018 seront officiellement ouverts vendredi 9 février, avec la cérémonie et le traditionnel défilé des athlètes, mais les premières épreuves ont débuté jeudi 8 février, avec notamment quatre rencontres de curling. Ces rencontres se déroulaient justement dans la zone de Gangneung, dans une autre arène que celle du hockey mais dans le même périmètre.