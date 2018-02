publié le 26/02/2018 à 06:44

Avant même sa sortie en librairie, programmée le 28 février, le premier tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen fait déjà couler beaucoup d'encre. Le Parisien et Le Point ont notamment publié les bonnes feuilles d'un ouvrage qui s'annonce polémique. Le maréchal Pétain "n'a pas failli à l'honneur en signant l'armistice" en 1940 et le général de Gaulle "reste une horrible source de souffrance pour la France", écrit notamment le cofondateur du Front national.



Son enfance, la torture en Algérie, ses relations avec sa fille Marine, le prochain congrès du FN... Le "Menhir" s'épanche sur les nombreuses facettes de son existence. Et il n'oublie pas non plus d'égratigner ses proches. Revenant sur l'année politique pour le moins difficile de sa fille Marine, il écrit sans détour : "Un sentiment me domine quand j'y pense : j'ai pitié d'elle".

Des propos qui n'ont pas manqué de susciter le courroux des proches de la candidate malheureuse à l'élection présidentielle. "Moi j'ai pitié de lui. Quand on a été comme lui un leader étudiant de la corpo de droit, qu'on a perdu son père pendant la Seconde Guerre mondiale (...) qu'on a été un résistant, ce que tout le monde oublie de dire, qu'on a eu cette vie que moi je trouve magnifique (...) en arriver à cette aigreur-là par rapport à sa fille, et par rapport à la direction du mouvement, je trouve ça pathétique, je le regrette profondément", a fustigé Louis Aliot mercredi 21 février sur BFMTV et RMC.



Selon Louis Aliot, Jean-Marie Le Pen "ne sera pas accueilli au congrès" du FN les 10 et 11 mars à Lille, n'étant plus adhérent du parti, bien que toujours président d'honneur. "Il viendra faire sûrement son show, pour vendre son livre, mais il ne sera pas accueilli au congrès". L'ambiance s'annonce donc houleuse.



