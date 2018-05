publié le 21/05/2018 à 19:24

Dans notre imaginaire, le moine bouddhiste est toujours associé à la zénitude. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas, du moins au sein du temple situé sur le site sacré du mont Koya, au Japon. Un ancien moine a ainsi engagé des poursuites judiciaires contre les responsables du temple, ses anciens employeurs, pour surmenage.



Comme le révèle le média japonais The Japan Times, cet homme, qui préfère rester anonyme, est tombé en dépression en 2015, 7 ans après avoir rejoint ce lieu sacré situé au sud d'Osaka. Son avocat Noritake Shirakura affirme que son client enchaînait les heures supplémentaires non payées et travaillait parfois jusqu'à 17 heures par jour sans pause.

Pire encore, selon le journal colombien El Espectador, le plaignant n'aurait eu aucun jour de repos durant des mois entiers. "Quand vous travaillez en tant que moine, trop souvent vous n'avez pas d'heures fixes", déplore son avocat. "Vous fournissez un travail, mais on vous dit que cela fait partie de la formation religieuse et que vous devez le supporter même si cela vous cause de grandes souffrances", poursuit-il.

L'homme victime d'un burn-out a décidé de réclamer 8,6 millions de yens de dommages et intérêts à ses anciens employeurs, ce qui correspond à 65.000 euros environ. Un organisme local de contrôle du travail aurait d'ores et déjà reconnu son surmenage.