Japon : un supermarché vend 5 poissons sans en avoir retiré le poison

et AFP

publié le 16/01/2018 à 16:30

Les systèmes de veille sanitaire de Gamagori sont en alerte. Et pour cause, un supermarché de cette ville du centre du Japon a mis en vente cinq spécimens de fugu sans en avoir extrait le foie. Foie qui, dans ce poisson, contient de la tétrodotoxine, un poison violent et mortel contre lequel il n'existe aucun antidote.



Trois des cinq poissons ont été localisés, mais deux autres restent introuvables, a indiqué un responsable de la préfecture, Koji Takayanagi.

"Nous appelons les résidents à ne pas manger de fugu en utilisant le système d'alerte de la ville de Gamagori", qui diffuse le message par le biais de haut-parleurs, a-t-il précisé. "Manger du foie de fugu peut paralyser les nerfs moteurs, et dans le cas le plus grave, causer un arrêt respiratoire menant à la mort", ont rappelé les autorités locales.

Des accidents mortels chaque année

De l'avis des connaisseurs, le picotement provoqué sur les lèvres au contact d'une goutte infinitésimale du poison ajoute au plaisir de la dégustation de ce met de prix à la chair sucrée qui, lorsqu'il est débarrassé de ses parties dangereuses (foie, ovaires, intestins et peau selon les cas), peut être consommé cru (sashimi) ou cuit.



Il faut environ cinq ans à un cuisinier pour obtenir son examen d'agrément à la préparation du fugu, une réglementation très stricte qui explique le nombre relativement faible d'accidents mortels. On en recense plusieurs chaque année au Japon, des dizaines d'autres personnes souffrant d'effets secondaires, selon le ministère de la Santé.