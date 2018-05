Japon : un squatteur vit 6 mois chez une nonagénaire sans être découvert

publié le 17/05/2018 à 15:30

Les squatteurs japonais seraient-ils plus discrets que les squatteurs français ? Au pays du soleil levant, un jeune homme de 20 ans a pu vivre six mois chez une nonagénaire sans que celle-ci ne remarque sa présence.



Venu rendre visite à sa mère, le fils de la vieille dame a entendu un bruit au deuxième étage. Intrigué, il monte et découvre le squatteur, paisiblement endormi sur son futon. Il referme alors délicatement la porte et appelle la police, qui est arrivée rapidement et a arrêté le squatteur.

Si ce cas peut prêter à sourire, il témoigne notamment du vieillissement de la population japonaise. Quasiment un tiers de celle-ci a plus de 65 ans. Et en 50 ans, le Japon devrait perdre 40 millions d'habitants, poussant le premier ministre Shinzo Abe à parler de véritable "crise nationale".

Ce déclin de la population japonaise aura par ailleurs un impact direct sur l'immobilier du pays. Des nombreuses personnes vivent désormais seules. De plus, selon une étude du ministère du Territoire, 8,2 millions d'habitations, soit 14% du parc résidentiel au Japon est aujourd'hui abandonné. Un chiffre qui devrait doubler d'ici 2030. Mais que les squatteurs ne se réjouissent pas trop vite, ces maisons abandonnées présentent un véritable risque d'accident.