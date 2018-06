et Loïc Farge

publié le 28/06/2018 à 07:45

C'est lui qui a déclenché la crise politique en Europe sur le sujet de l'immigration, en refusant que les bateau de migrants accostent dans les ports d'Italie. Son nom sera dans toutes les têtes, alors que se réunissent ces 28 et 29 juin tous les dirigeants de l'Union européenne.



Lui, c'est Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Un ministre qui est bien plus qu'un simple ministre : c'est lui le vrai premier ministre. Le magazine Courrier international publie cette semaine un article très intéressant du site d'information italien Linkiesta. Ce site a répertorié toutes les prises de paroles et les actions de Matteo Salvini ces dernières semaines.

Sur la "flat tax" ou sur le régime fiscal, il parle à la place du ministre de l'Économie. Sur la réforme du code pénal ou sur la légitime défense, il parle à la place du ministre de la Justice. Il se rend en Afrique du Nord pour rencontrer un dirigeant libyen, et il sera bientôt en Égypte, comme s'il était ministre des Affaires étrangères.

Matteo Salvini s'est même improvisé ministre du Tourisme en appelant les Italiens à passer leurs vacances en Italie. Et même lorsqu'il s’agit de l'immigration, il ne se cantonne pas à son ministère. Il prend les décisions à la place du ministre des Transports sur la fermeture des ports et fait des annonces à la place du ministre de la Défense sur le redéploiement des forces maritimes.



Vous voyez, il occupe tout l’espace politique, alors qu'il n'a récolté que 17% des voix avec son parti d'extrême-droite, La Ligue, aux élections de mars dernier. Remarquez, il n'a pas de mal. Le premier ministre Guiseppe Conte est inexistant, et le ministre de l'Économie Luigi Di Maio, le leader du Mouvement 5 Étoiles (c'est lui qui est arrivé en tête aux élections) ne fait pas le poids. D'ailleurs Salvini l'a habilement relégué aux questions sociales.