publié le 18/12/2017

Il est surnommé "Wunderwuzzi", "l'enfant prodige". Après être parvenu à former un gouvernement de coalition avec le parti d'extrême-droite FPÖ, Sebastian Kurz est devenu lundi 18 décembre le nouveau chancelier autrichien. À 31 ans, il devient aussi le plus jeune dirigeant du monde.



Le parti chrétien-démocrate (ÖVP), dont Sebastian Kruz est le chef de file, a remporté les élections législatives d'octobre dernier en recueillant 31,7% des voix. Derrière son parti : le FPÖ, parti d'extrême-droite puis le SPÖ, parti social-démocrate qui rassemblent chacun environ 27% des voix.

"Je m’engage aujourd’hui à me battre avec toutes mes forces pour un changement dans ce pays, et je vous invite à aller ce chemin avec nous, déclarait-il le soir de sa victoire le 19 octobre. Il y a beaucoup à faire, il faut établir un nouveau style politique dans ce pays, créer une nouvelle culture".

Une ligne politique de droite extrême

Dès son discours de victoire, Sebastian Kurz a annoncé la couleur. "Aujourd'hui, je peux vous promettre que nous mettrons fin à l'immigration illégale pour assurer l'ordre et la sécurité en Autriche", a-t-il déclaré devant un parterre de soutiens.



C'est cette ligne à droite toute qui a séduit la majorité des autrichiens, déjà tentés au printemps dernier d'élire un Président d'extrême-droite face à un candidat écologiste - sans succès. Une vague xénophobe et eurosceptique sur laquelle Sebastian Kurz a su surfer ces dernières années.



À tel point que l'extrême-droite lui reproche de copier ses idées : lutte contre l'islam politique, diminution des aides sociales pour les immigrés, fermeture des frontières... "M. Kurz a rejoint mon fan-club. Il reprend nos propositions", ironisait le leader du FPÖ Heinz-Christian Strache lors de l'unique débat des dernières élections législatives.

Surdoué de la politique

Désigné par le magazine Foreign Policy comme "le premier millenial à diriger un pays occidental", Sebastian Kurz surprend par sa jeunesse et son style de jeune premier qui n'a pas hésité à abandonner ses études de droit pour se lancer en politique. Dès lors, costume impeccable et cheveux plaqués en arrière, il enchaîne les coups de communication.



En 2010, alors membre de la branche jeunesse du ÖVP, il lance une distribution de préservatifs aux couleurs du parti. Le but : vanter le côté "excitant" du parti conservateur. Un an après, il pose sur le capot d'un 4x4 entouré de militantes en tenue moulante. Des situations ridicules qui ne freinent pas son ascension.



Secrétaire d'État à l'intégration à 24 ans, puis ministre des Affaires étrangères deux ans plus tard, il brigue la présidence de son parti le ÖVP en 2016. Il est alors âgé de 30 ans et réoriente la ligne politique du parti en détruisant la coalition gouvernementale qu'il formait avec les sociaux-démocrate du SPÖ. C'est ainsi qu'il provoque les élections législatives du 15 octobre qu'il remporte haut la main.



Son gouvernement de coalition comprendra six ministres issus du FPÖ, dont trois ministères régaliens - Intérieur, Défense, Affaires étrangères. Le Président du parti d'extrême-droite, Heinz-Christian Strache, se voit lui confier le poste de vice-chancelier.