REPLAY - INVITÉ RTL

par Jérôme Florin , Clarisse Martin publié le 26/12/2016 à 10:46



En matière de politique étrangère, François Fillon se distingue de ses concurrents à l'élection présidentielle, notamment en prônant le dialogue avec Vladimir Poutine ou encore Bachar Al-Assad. Au micro de RTL, l'un de ses porte-parole, Thierry Solère, est revenu sur l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant la colonisation israélienne en territoires palestiniens. Une résolution adoptée grâce à l'abstention des États-Unis, allié historique d'Israël depuis sa création en 1948. Un fait qui ne s'était pas produit depuis la présidence de Jimmy Carter, à la fin des années 1970.





Reconnaissant que le texte de cette résolution "correspond de toute évidence à la position constante qui est celle de la France de refuser la colonisation", le député des Hauts-de-Seine estime malgré tout qu'il "stigmatise Israël à un moment où tous les efforts devraient être mis en oeuvre pour la lutte contre le terrorisme et trouver une solution pour la Syrie".



Le parlementaire du parti Les Républicains juge que ce "n'était pas la priorité de la communauté internationale", prônant une "France qui parle à tout le monde", et déclare que si François Fillon accédait à l'Élysée, il souhaitera "rétablir une relation de confiance avec Israël et son gouvernement pour arriver à ce que le processus de paix soit réenclenché".