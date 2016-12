REPLAY - Une résolution réclamant l'arrêt de la colonisation israélienne a été adoptée vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU après la décision des États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.

par Agnès Bonfillon , Christophe Pacaud publié le 23/12/2016 à 22:31

Donald Trump lance un avertissement : les choses seront différentes à l'ONU après son investiture en janvier. Le futur président américain tente de calmer la colère de Tel Aviv ce soir. Une résolution réclamant l'arrêt de la colonisation dans les territoires palestiniens a été adoptée. Les États-Unis n'ont pas utilisé leur droit de véto et se sont abstenus.



Washington a lâché son seul ami au Moyen Orient estime un ministre ce soir. Pour un responsable palestinien, ce vote est au contraire une condamnation internationale et un grand camouflet pour Israël.



Israël ne se conformera pas à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, a indiqué dans la soirée le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "Israël rejette cette résolution anti-israélienne honteuse des Nations unies et ne s'y conformera pas", indique un communiqué des services de Benjamin Netanyahu.

- Le mystère reste entier sur l'itinéraire que Anis Amri a emprunté après l'attentat de Berlin.



- En France, sécurité maximale en cette veille de réveillon. 91.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour ce week-end de Noël.



- Trois gendarmes sont morts, cet après-midi, dans un accident de la route dans l'Oise.



- L'armée de Bachar al Assad a repris tous les quartiers d'Alep en Syrie. Plus aucun rebelle n'est présent dans le quartier est de la ville. Pour Vladimir Poutine, cette reconquête de la ville est un pas très important pour trouver une issue à cette guerre. Il a téléphoné à son homologue syrien pour le féliciter.



- Il était 13h34 très précisément quand Armel Le Cléac'h a passé le Cap Horn. Toujours leader du Vendée Globe, le Français bat le record de François Gabart il y a 4 ans : 5 jours de moins.



- La Rochelle s'impose face à Bayonne : 42 à 17. 46 à 10 pour Clermont qui l'emporte sur le Stade Français. Coup de chaud pour Pau 18 à 16 face à Bordeaux Bègles et victoire de Brives un peu plutôt sur Lyon 22 à 6.