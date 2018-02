publié le 19/02/2018 à 06:45

Quel avenir pour les relations entre la France et la Turquie ? Ismaïl Hakki Musa, ambassadeur de Turquie en France, est l'invité d'Élizabeth Martichoux ce lundi 19 février. Son pays a récemment condamné six personnes, dont quatre journalistes, à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils sont accusés d'avoir participé au putsch manqué du 15 juillet 2016 par leurs écrits et leurs déclarations. Une peine condamnée par de nombreux pays européens et sur laquelle l'ambassadeur de Turquie devra s'exprimer.



Ismaïl Hakki Musa devra également revenir sur le conflit en Syrie, alors que son pays est régulièrement accusé d'utiliser des armes chimiques. Si la Turquie a démenti l'utilisation d'armes chimiques contre des civils, elle mène une offensive contre une milice kurde dans la région d'Afrine depuis le 20 janvier. Selon l'OSDH, au moins 78 civils ont été tués depuis le début de l'offensive.

