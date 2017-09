Irma : le bilan passe à 12 morts en Floride

publié le 13/09/2017 à 04:11

En Floride, le bilan s'est alourdi mardi, après le passage de l'ouragan Irma qui avait forcé plus de six millions d'habitants à fuir leurs habitations en amont. Selon un nouveau décompte officiel annoncé par le porte-parole des services d'urgence de l'État, Alberto Moscoso, 12 personnes ont perdu la vie dans le Sunshine State, le troisième plus peuplé des États-Unis. Les causes de décès n'ont cependant pas été dévoilées.



Bâtiments effondrés, mobile homes écrasés, et débris étalés à perte de vue... les dégâts laissés par le passage de l'ouragan Irma sont impressionnant dans cet état qui a pourtant l'habitude des tempêtes tropicales. Et l'archipel des Keys est particulièrement touché, offrant un spectacle de désolation. Dans ce bout de territoire situé à l'extrême sud de la Floride, environ 25 % des habitations ont été détruites, et 60 % ont été endommagées, soit 85 % des habitations au total. "En gros, toutes les maisons dans les Keys ont été impactées d'une façon ou d'une autre", a indiqué mardi le chef de l'Agence américaine des situations d'urgence (Fema), Brock Long. C'est là qu'Irma a frappé en premier la Floride, avec des vents atteignant les 215 km/h.

Donald Trump sur place jeudi

Mardi, le président Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait jeudi en Floride, accompagné de son épouse, afin de constater sur place l'ampleur des dégâts. Le couple possède une propriété à Mar-a-Lago, située à West Palm Beach, non loin de Miami. Dans les Caraïbes, violemment touchées par Irma, le président français Emmanuel Macron s'est rendu sur l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin, l'une des plus durement frappées par l'ouragan. Au total, près de 40 personnes ont perdu la vie dans les Caraïbes.