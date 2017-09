publié le 12/09/2017 à 15:46

C'est un geste généreux qui met également en lumière le pouvoir du fabricant Tesla sur ses automobilistes. Alors que l'ouragan Irma menaçait la Floride, le constructeur de véhicules électriques est venu en aide à ses clients. En effet, Tesla a débridé les véhicules de ses utilisateurs en augmentant à distance leur autonomie. Un procédé utilisé pour leur permettre de faire plus de kilomètres sans avoir le besoin de recharger leurs batteries.



Alors que ces dernières sont initialement verrouillées à 60 kWh, le changement à distance a étendu leur capacité à 75 kWh. Selon un porte-parole de la firme, ce geste a été décidé après qu'un constructeur lui ait demandé d'optimiser sa batterie alors qu'il fuyait l'ouragan.



Le déblocage à distance coûte habituellement 4.500 à 9.000 dollars selon les modèles, mais il a gracieusement été offert à l'ensemble de ses utilisateurs en Floride. Un acte bienveillant qui reflète cependant l'emprise qu'un constructeur peut désormais exercer à distance sur ses clients.

"Une perspective terrifiante"

Sur un post publié par Jalopnik, un blog automobile, cette pratique était notamment dénoncée. "Le geste est louable et approprié mais on peut aussi y voir une perspective terrifiante de notre avenir automobile", peut-on lire sur l'une des publications postées le 10 août.

Si Tesla est en avance dans sa faculté à manipuler ses véhicules à distance, la plupart des constructeurs ont maintenant le pouvoir d'agir sur ces voitures qui sont de plus en plus électroniques et connectées.



"Beaucoup de consommateurs ignorent que General Motors peut couper le moteur d'une voiture à distance, analyse Karl Brauer, directeur de l'éditeur d'Autotrader et du Kelley Blue Book. Si la police demandait à General Motor d'arrêter une voiture, ils pourraient le faire. Je ne pense pas qu'il veuille nécessairement que tout le monde le sache, mais ils peuvent le faire depuis une dizaine d'années".



Des vulnérabilités sur l'un des modèles

En 2015, deux chercheurs américains étaient parvenus à manipuler à distance une Jeep Cherokee, dont ils avaient actionné les essuie-glaces, allumé la radio et même désactivé les freins.



Un an plus tard, Tesla lui-même avait été alerté par un cabinet de chercheurs en sécurité chinois qui avait révélé des vulnérabilités d'accès à distance sur le Model S. Le groupe de Palo Alto avait remédié aux défaillances par une mise à jour de ses logiciels... à distance.