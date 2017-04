publié le 03/04/2017 à 18:06

Une explosion survenue dans un wagon du métro de Saint-Petersbourg a provoqué la mort d'une dizaine de personnes, et blessé de nombreuses autres, lundi 3 avril en début d'après-midi. Le wagon circulait sur une ligne très fréquentée, entre les stations Sennaïa Plochiad et Tekhnoguitcheski Institout.



Dans une brève allocution, alors qu'il se trouvait à Saint-Petersbourg, le président Vladimir Poutine a déclaré qu'étaient étudiées "toutes les éventualités : accidentelle, criminelle et avant tout une action à caractère terroriste". Depuis sa prise de parole, une enquête pour "acte terroriste" a été ouverte. Sur les premières images diffusées par les télévisions russes et sur les réseaux sociaux, une rame de métro soufflée et de nombreux voyageurs essayant de tirer des victimes hors des décombres étaient visibles.

Un bilan encore provisoire

La situation est encore floue à Saint-Pétersbourg. "Nous ne connaissons pas le nombre exact de morts, mais c'est autour de 10", a déclaré Andreï Kibitov, porte-parole du gouverneur de Saint-Petersbourg à la chaîne de télévision russe Rossiya-24, faisant également état d'une cinquantaine de blessés.

"J'étais dans le métro [...] à la station Tekhnologuitcheski Institout, le train s'est arrêté mais les portes ne se sont pas ouvertes. Par la fenêtre, j'ai vu quatre cadavres", a déclaré à l'AFP Viatcheslav Vesselov, un retraité qui se trouvait à bord du métro.

Sécurité renforcée à Moscou et Saint-Pétersbourg

Le Comité d'enquête russe, chargé des grandes affaires criminelles, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "acte terroriste", en précisant que les enquêteurs allaient examiner "toutes les autres pistes éventuelles". Après l'explosion, la totalité du réseau de métro de Saint-Petersbourg a été fermée au public, ainsi que plusieurs artères de la ville afin de faciliter la circulation des secours. Le métro de Moscou et l'aéroport Poulkovo de Saint-Petersbourg ont de leur côté annoncé renforcer les mesures de sécurité.



Sans qu'il ne soit possible d'établir un lien de causalité pour l'heure, cette explosion intervient après que l'organisation terroriste État islamique a appelé à frapper la Russie, en représailles de son intervention pour appuyer Bachar al-Assad en Syrie, en septembre 2015.