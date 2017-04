et AFP

publié le 03/04/2017 à 14:17

Au moins une explosion a eu lieu dans le métro de Saint-Pétersbourg, en Russie. Dix personnes sont décédées, selon l'agence de presse Interfax qui s'appuie sur une source du ministère russe des Situations d'urgence. Vladimir Poutine a confirmé qu'il y a des morts, sans évoquer de bilan chiffré. Le média local Life News, en citant les services de secours, affirme qu'il pourrait y avoir au total une trentaine de personnes touchées. Les circonstances du drame sont encore inconnues et toutes les hypothèses sont envisagées, y compris celle de l'acte terroriste, a fait savoir le président russe.



On ne sait pas précisément si le métro a été touché par une ou deux explosions. Le drame s'est produit aux environs de 13h30 (heure française, 14h30 en Russie) dans "l'un des wagons" du métro, a indiqué une source au sein des forces de l'ordre à l'agence publique Ria Novosti. Cela est survenu à hauteur des stations Sennaïa Plochtchad et Sadovaya.

Des clichés sur les réseaux sociaux montrent un wagon complètement soufflé et des portes complètement détruites. Les télévisions russes ont diffusé des images montrant de nombreux voyageurs tentant de sortir des victimes des décombres. Toutes les stations de métro ont été fermées.



Suivez les événements en direct :

15h20 - Les utilisateurs de Facebook présents dans la zone de Saint-Pétersbourg ont la possibilité d'indiquer qu'ils sont en sécurité grâce à l'outil Safety Check.



15h14 - Ces derniers mois, les services de sécurité russes ont annoncé à plusieurs reprises avoir démantelé des cellules terroristes qui s'apprêtaient à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg.



15h10 - D'après l'agence Interfax, ce sont des engins remplis d'obus à balles qui ont provoqué l'une des explosions. Une autre agence, Ria Novosti, évoque de son côté "deux explosions d'engins" qui étaient artisanaux et de faible puissance.



15h06 - Toutes les stations du métro de Saint-Pétersbourg ont été fermées.



14h50 - Les enquêteurs n'excluent aucune piste, notamment celle de "l'attaque terroriste", affirme Vladimir Poutine dans des propos relayées par The Telegraph.



14h43 - De nombreux services de secours sont à l'extérieur du métro. Les voyageurs sont évacués.

14h38 - Une vidéo prise peu après l'explosion montre l'étendue des dégagements de fumée dans le métro.

14h36 - Le président russe Vladimir Poutine confirme que des personnes ont péri, mais fait savoir que les circonstances du drame ne sont pas clairement établies, rapporte l'agence Reuters.



14h30 - 10 personnes ont été tuées et 20 blessées, indique l'agence de presse Interfax.