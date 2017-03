Russie : des centaines de manifestants anticorruption interpellés

publié le 26/03/2017 à 20:31

Ils savaient à quoi s'attendre mais sont quand même descendus dans la rue. Des centaines de manifestants russes, à l'instar de l'opposant au régime Alexeï Navalny, ont été interpellés ce 26 mars dans toute la Russie lors de manifestations anticorruption. Ces rassemblements, les plus forts organisés contre Vladimir Poutine depuis son retour au Kremlin en 2012, étaient interdits par les autorités. À Moscou, sur l'une des principales artères du centre-ville, "au moins 700 personnes ont été interpellées", selon l'organisation OVD-Info, spécialisée dans le monitoring des manifestations. De son côté, la police a fait état d'environ 500 arrestations.



Emmené lui-même par la police dès sa sortie du métro, la figure d'opposition Alexeï Navalny, qui compte défier Vladimir Poutine lors de la présidentielle de début 2018, va passer la nuit en détention avant d'être présenté à un juge lundi 27 mars, comme l'a indiqué sur Twitter sa porte-parole Kira Iarmych. L'opposant avait appelé à ces rassemblements après avoir publié un rapport accusant le Premier ministre Dmitri Medvedev de se trouver à la tête d'un empire immobilier financé par les oligarques.

Chaussures de sport et canards en plastique

Cette enquête sous forme de film, vu 11 millions de fois sur YouTube, n'a suscité aucune réaction des autorités, comme les autres publiées par l'organisation d'Alexeï Navalny, qui s'est imposé comme l'opposant numéro un au Kremlin en dénonçant la corruption des élites. Malgré des interdictions dans 72 des 99 villes où étaient prévues des actions, les Russes sont sortis dans la rue par milliers, y compris dans des villes de province où les expressions de mécontentement sont plus rares, comme Krasnoïarsk, Omsk, ou Novossibirsk en Sibérie.

Certains brandissaient des chaussures de sport - le film évoquant les baskets colorées de Dmitri Medvedev - ou des canards en plastique, en référence à la maison miniature dont disposerait, selon Alexeï Navalny, le chef du gouvernement pour ses canards dans l'une de ses résidences. À Moscou, les manifestants ont arpenté tout l'après-midi les trottoirs de la rue Tverskaïa, l'une des principales avenues de la capitale, dans tous les sens, compliquant tout comptage.



La police a évoqué plus de 7.000 personnes, une mobilisation rarissime pour une manifestation non autorisée. "Tout le pays est fatigué de la corruption, a soupiré une manifestante de 50 ans. Medvedev aurait dû être limogé vu ce qui a été révélé". "Ils volent et ils mentent mais les gens restent patients. Cette manifestation est une première impulsion pour que les gens commencent à agir", a expliqué Nikolaï Moïsseï, ouvrier de 26 ans.

"La Russie sans Poutine !"

Sur la place Pouchkine, où plusieurs milliers de personnes étaient massées, de nombreuses interpellations ont eu lieu, la police faisant usage de gaz au poivre et parfois de ses matraques. "La Russie sans Poutine !", scandaient les manifestants. Depuis son lieu de détention, Alexeï Navalny s'est dit "fier" de ses partisans et jugé les interpellations "compréhensibles": "Les voleurs se défendent de cette manière. Mais on ne peut pas arrêter tous ceux qui sont contre la corruption. Nous sommes des millions", a écrit l'opposant qui sillonne ces dernières semaines la province pour faire campagne malgré nombre d'incidents.



Pendant la manifestation, son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption (FBK), a annoncé par ailleurs être visée par des perquisitions. "Tout le monde a été interpellé et emmené à la police", a rapporté Kira Iarmych sur Twitter. Les télévisions nationales ont gardé le silence concernant la mobilisation à Moscou comme dans le reste du pays. À Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie (nord-ouest), environ 4.000 personnes se sont réunies malgré l'interdiction des autorités et une présence policière massive. "Nous sommes fatigués des mensonges, il faut faire quelque chose", a expliqué Sergueï Timoféïev, 23 ans.



Alexeï Navalny, juriste de formation, dénonce depuis des années la corruption des élites en Russie sur son blog. Il a obtenu en octobre 2013 le score inattendu de 27,2% à l'élection municipale à Moscou, mais sa candidature à la prochaine présidentielle risque de se voir entraver par sa récente condamnation à cinq ans de prison avec sursis pour détournement de fonds.