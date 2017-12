Attentat à New York : ce que l'on sait du suspect

et AFP

publié le 11/12/2017 à 23:18

"C'est une tentative d'attentat terroriste", a déclaré à la presse le maire de New York, Bill de Blasio. Un homme a déclenché une bombe artisanale dans un tunnel de correspondance près de Times Square, lundi 11 décembre.



Le suspect de 27 ans, un habitant de Brooklyn, a été identifié comme Akayed U.. Il portait, attaché au corps avec des bandes Velcro, un engin explosif rudimentaire, qui aurait explosé prématurément, a précisé le chef de la police, James O'Neill. Il a été arrêté, avec des "blessures et des brûlures au corps", et hospitalisé.

Les motivations de cet homme originaire du Bangladesh restaient floues, alors que la police fouillait son domicile de Brooklyn. Selon le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, il aurait été "influencé" par les groupes jihadistes. La police n'a pas immédiatement confirmé ces informations.



Arrivé aux États-Unis en 2011

La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a indiqué qu'Akayed U. était arrivé aux États-Unis en 2011, grâce à un visa de regroupement familial.



Selon le New York Post, Akayed U. aurait déclaré aux autorités qu'il aurait agi en réponse en réaction aux récents affrontements à Gaza. Quatre Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes dans ces affrontements après l'annonce de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël.