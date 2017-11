États-Unis : comment la ville de New York sécurise son marathon ?

publié le 05/11/2017 à 09:10

50.000 participants, 42 kilomètres de rue, 2 millions de spectateurs... Ce dimanche 5 novembre, la ville de New York va vivre au rythme du marathon. Un événement très attendu mais également redouté par les autorités, qui craignent un possible attentat, quelques jours à peine après l'attaque terroriste survenue à Manhattan qui a causé la mort de 8 personnes. Le souvenir de l'attentat perpétré lors du marathon de Boston en 2013 est aussi dans toutes les têtes.



"On ne peut pas empêcher" qu'une telle attaque se produise, explique sur RTL François Freynet, consultant en sécurité urbaine. "Mais plutôt que de se dire comment les empêcher, il vaut mieux se demander comment on va réagir si cela arrive. C'est comme ça qu'on pourra sauver des vies", poursuit-il.

La ville de New York a cependant mis en place un "dispositif renforcé" avec notamment des véhicules placés pour tenter de stopper les voitures-bélier. "Des tireurs d'élite seront également placés sur les toits. Mais il y a surtout beaucoup de renseignement et d'intelligence en amont, avec par exemple des enquêtes sur les locations de voitures, pour repérer les comportements suspects", ajoute celui qui a cosigné le livre Comment vivre au temps du terrorisme avec Alain Bauer.