publié le 14/03/2018 à 14:49

Dix jours après l’empoisonnement de Sergueï et Yulia Skripal, un ancien espion russe et sa fille, l'enquête se poursuit. Lundi 12 mars, Theresa May, la Première ministre britannique, a ainsi évoqué l'utilisation d'une substance de "qualité militaire". Il s'agit en fait du Novichok, un produit chimique très rare et extrêmement dévastateur.



Novichok ou "petit nouveau". "On peut le trouver sous forme de gaz mais aussi sous forme de poudre. Il serait fabriqué de manière binaire, autrement dit, on mélange des ingrédients qui sont pas ou peu toxiques séparément", explique Andreï Kozovoï, spécialiste de la Russie, au micro de RTL.

Mais une fois mélangé, les conséquences sont généralement incurables alors qu'aucun antidote n'existe à l'heure actuelle pour contrer les effets. "Cette toxicité extrême n'est pas bien comprise, alors je comprends pourquoi on a demandé aux gens de laver leurs vêtements, même s'il n'y avait que quelques traces dessus", explique un expert en arme chimique dans les colonnes du Guardian.

Inventé dans les années 70

Cet agent innervant a été inventé dans les années 1970, durant la Guerre froide. "Il a été créé dans un laboratoire de Moscou mais a aussi été développé dans une des républiques au Kazakhstan", précise Andreï Kozovoï, qui assure que "seuls les Russes sont capables de le faire, seuls les Russes ont le laboratoire qui le permette".



Le but ? Créer un agent encore plus puissant que le VX, produit chimique mondialement connu qui a notamment été utilisé dans l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un.