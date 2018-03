publié le 14/03/2018 à 11:21

On se croirait dans un roman de John Le Carré ou dans le James Bond Bons baisers de Russie, avec la Guerre Froide en toile de fond. Et pourtant, c'est la réalité. Londres et ses alliés ont accentué la pression sur la Russie pour qu'elle fournisse des explications sur l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal, 66 ans, et de sa fille Ioulia, 33 ans, le 4 mars dans le sud-ouest de l'Angleterre.



Teresa May réunit ce mercredi 14 mars son Conseil de sécurité national. Le Kremlin, qui a rejeté un ultimatum de la première ministre britannique et refusé de s'expliquer sur cette histoire, parlent d'accusations "infondées" et de "guerre de l'information" menée contre la Russie.

Cette méthode porte-t-elle la signature des services secrets russes et de Vladimir Poutine ? Pour Andreï Kozovoï(*), cela ne fait "aucun doute, au regard des précédents historiques le disent".

"La personnalité de Poutine et sa biographie nous incitent à penser que c'est effectivement le cas", explique le spécialiste russe, invité mercredi 14 mars de la Matinale de RTL. "D'autre part, vous avez un spécialiste qui a travaillé pendant vingt-six ans dans le fameux laboratoire qui a produit le fameux poison neurotoxique (le Novichok, Ndlr)", ajoute-t-il.



(*) Maître de conférence à l'université de Lille 3, il est l'auteur de l'ouvrage Les services secrets russes des tsars à Poutine (éditions Tallandier)