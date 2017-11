publié le 09/11/2017 à 07:04

Une nouvelle tendance, très curieuse, touche les États-Unis : les "daddy moons". Le mot est construit à partir de "daddy" ("papa") et de "honeymoon" ("lune de miel"). Les Américains aiment inventer sans cesse de nouvelles traditions. Comme c'est un pays aussi assez puritain, l'idée de lâcher prise est acceptée, et même encouragée. À condition que ce soit encadré. D'où, par exemple, cette tradition qu'on voit désormais également en France : les "enterrements de vie de jeune fille" ou les "enterrements de vie de garçon".



Les futurs mariés, séparément, vont faire une dernière fois la fête avec leurs amis. Il y a souvent beaucoup d’alcool, et même parfois des strip-teaseurs et des strip-teaseuses. Outre-Atlantique, c'est vraiment quelque chose de très courant. L'idée de ces "daddy moons" : une dernière fête, une beuverie, beaucoup d'excès, avant de devenir papa pour la première fois.

Il y a déjà ce qu'on appelle là-bas le "baby shower". La future maman invite des proches pour un après-midi autour d'un thé. Chacune des participantes apporte des cadeaux pour la naissance, pour encourager la future maman. Les hommes ont donc décidé qu'ils pouvaient eux aussi organiser une petite fête. Mais à la place du thé et des petits gâteaux, ils vont faire une grosse fiesta. Et ce n'est pas juste aller boire quelques coups avec ses potes dans un bar du coin.



Une enquête du New York Times montre, par exemple, que certains vont à Las Vegas (comme dans le film Very Bad Trip). Beaucoup d'alcool, du jeu, peut être encore du strip-tease, pour "profiter" une dernière fois de la vie insouciante avant d'être rattrapé par les responsabilités de la paternité. Pour l'occasion, ils prennent une poupée avec eux. Pour leur rappeler, peut-être s'ils l'oubliaient, la naissance du bébé.