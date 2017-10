publié le 19/10/2017 à 06:54

Le petit Gabriel, 8 ans, est mort en mai 2013 sous les coups d'Isauro Aguirre, son beau-père alors âgé de 37 ans. Le pauvre garçon a subi un véritable calvaire. Lorsque les secours l'ont retrouvé, il était déjà dans un état de mort cérébrale. C'était pourtant un enfant en bonne santé, joyeux. Il était élevé par ses grands-parents, jusqu'à ce que sa mère le récupère pour qu'il vive avec elle et son compagnon.Il est décédé huit mois plus tard.



Selon le procureur, Gabriel était attaché, enfermé dans un minuscule placard où il devait dormir, avec une chaussette dans la bouche et un bandana sur le visage. Son beau-père lui brûlait des cigarettes sur la peau, l'aspergeait de spray au poivre. Il était aussi affamé. On l'obligeait à manger son propre vomi, ses propres excréments, et parfois les déjections du chat. L'autopsie a permis de retrouver des restes de litière et de poils dans son estomac. Il était battu avec une batte de baseball.