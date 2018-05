publié le 07/05/2018 à 06:42

Donald Trump est encore majoritairement impopulaire. Plus impopulaire que ses prédécesseurs à ce stade de leur mandat. Mais dans plusieurs sondages, il est plus populaire qu'au moment de son élection. Il avait sérieusement dévissé au cours de l'année 2017, mais il remonte.



Grâce notamment à la situation économique. Le chômage vient de passer sous la barre des 4% (3,9%, c'est du jamais vu depuis l'an 2000, et un niveau rarement atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale).

Certes, le chômage baisse régulièrement depuis 2010, depuis le premier mandat d'Obama. Certes beaucoup de salaires restent faibles. Mais la réforme fiscale qu'a réussi à faire passer sa majorité républicaine avant Noël a redonné un coup de fouet à l'économie.

On voit aussi un effet Trump à la Bourse, même si c'est en dents de scie ces derniers mois. C'est vraiment important pour beaucoup d'Américains, car les fonds de retraite sont indexés sur les marchés financiers.



Et puis il y a la Corée du Nord. Nul ne sait si Kim Jong Un va vraiment engager une dénucléarisation sincère et durable. Mais Trump a entrouvert une porte, là où Obama, Bush et Clinton avaient échoué.

Simplement faire plaisir à son électorat

Pourquoi a-t-il alors besoin de créer la polémique, comme il l'a fait en critiquant la France ? Pas besoin de chercher midi à 14 heures : il cherche simplement à plaire à son électorat conservateur, pour lequel la question des armes est un marqueur idéologique. Mimer les terroristes du Bataclan en hurlant "Boum boum boum" pour moquer notre législation, ce n'est qu'un spectacle. Il l'avait déjà dit, il le redira. Ça lui est utile politiquement.



Même chose sur l'Iran. Sauf surprise, il va sortir cette semaine de l'accord sur le nucléaire iranien. Comme il l'a fait avec l'Accord de Paris. Il fait simplement plaisir à son électorat, Ça ne lui coûte rien. Alors que d'un autre côté il est incapable de tenir d'autres promesses symboliques de sa campagne, faute de soutien de sa majorité au Congrès : le mur à la frontière du Mexique et la suppression de l'assurance-santé Obamacare.





Il continue à nommer des juges conservateurs, ce qui plait beaucoup aux Républicains. Au fond, à par sur le protectionnisme qui est un sujet qu'il défend depuis des décennies, il ne faut jamais chercher de l'idéologie dans les déclarations de Trump. Il cherche seulement à faire plaisir à son électorat.