publié le 21/06/2017 à 12:04

C'est une sortie de route peu honorable pour Travis Kalanick. Le patron et fondateur d'Uber a été contraint à la démission par les investisseurs de son entreprise. Il quitte définitivement la tête du groupe américain, qui offre un service de location de voitures avec chauffeur, grâce à une application.



En cause : les nombreuses affaires que la direction traîne comme un boulet. Travis Kalanick est accusé d'avoir encouragé des pratiques managériales douteuses et brutales, sur fond de sexisme et de harcèlement au travail. Uber est aussi poursuivie par une filiale de Google pour des soupçons de vols de technologie.

"J'aime Uber plus que tout au monde et, dans cette période difficile de ma vie personnelle, j'ai accepté la demande des investisseurs de me retirer pour qu'Uber recommence à se développer plutôt que d'être parasité" par les difficultés, a déclaré Travis Kalanick dans un communiqué, mercredi 21 juin. Il continuera tout de même à siéger au sein du conseil d'administration de l'entreprise.

Révélations du New York Times

Le PDG avait déjà été mis à l'écart la semaine dernière : il avait annoncé qu'il se retirait de ses fonctions, mais ce départ était censé n'être que provisoire et lié à des raisons personnelles. Selon des révélations du New York Times, cinq grands investisseurs d'Uber se sont associés mardi 20 juin pour réclamer la démission définitive de Travis Kalanick. Ils souhaiteraient un changement profond de direction dans un courrier intitulé "faire avancer Uber".



Autre élément qui aurait pu jouer en défaveur du PDG : Uber tarde à devenir rentable, bien que la valorisation du groupe est estimée à plus de 70 milliards de dollars.