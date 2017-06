Uber pourra-t-il survivre au départ de son emblématique patron ?

publié le 16/06/2017 à 07:33

Le PDG controversé d'Uber Travis Kalanick a annoncé qu'il se retirait provisoirement de ses fonctions, une première étape pour le groupe, qui tente de se réformer et promet de prendre une série de mesures pour corriger son image. Un coup dur financier ? Pas pour le moment. En revanche, c'est un avertissement très sérieux sur la gestion de cette boîte réputée l'une des plus brutales de la nouvelle économie. Le conseil d'administration a mis le fondateur au frigo pour au moins trois raisons. Travis Kalanik, le fondateur, est un grand ado de 40 ans, déjà milliardaire qui est aussi doué qu'insupportable avec ses équipes, ses actionnaires et pire avec ses clients. C'est mauvais pour la compétitivité et l'image.



Ensuite Uber s'est imposé dans 500 villes à travers le monde, mais ses comptes sont toujours dans le rouge (près de 3 milliards de pertes en 2016). Enfin, la mauvaise réputation de la société est un handicap majeur quand il s'agit d'attirer les cerveaux et les talents qui sont la ressource la plus rare et la plus disputée de la nouvelle économie.