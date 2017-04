Uber a perdu 2,8 milliards de dollars en 2016

et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/04/2017 à 23:40

Uber a annoncé une perte record. La société américaine de location de voitures avec chauffeur a dévoilé ses résultats financiers pour 2016 qui font état d'un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars et d'une perte de 2,8 milliards. Même Amazon n'a jamais dépassé 1,5 milliard de dollars de pertes. Pire, on ne comptabilise pas dans le bilan de la société le milliard qu'à perdu Uber dans ses mésaventures en Chine.



Uber, qui n'est pas coté en Bourse, n'est pas tenu de publier régulièrement ses comptes. Le groupe de San Francisco a indiqué que le nombre de ses courses avait toutefois plus que doublé l'an dernier à un total de 20 milliards de dollars, sans compter la Chine où Uber a vendu ses opérations. Par ailleurs, les réservations ont permis de multiplier par 7 sur 2 ans la cagnotte de l'entreprise.