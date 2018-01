publié le 18/01/2018 à 06:41

Il est bien possible que toute l'administration fédérale américaine soit au chômage forcé à partir du samedi 20 janvier. Ce sera en plus le jour anniversaire de l'investiture de Donald Trump. Cela ferait désordre.



Tous les fonctionnaires fédéraux, en dehors des postes les plus stratégiques (l'Armée, notamment), pourraient être contraints de rester chez eux, faute d'argent pour les payer. Cela concerne aussi des secrétaires de la Maison Blanche.

C'est ce qu'on appelle ici un "shutdown". C'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans le passé. Cela a même duré un mois sous Clinton. C'est un bras de fer entre le président et le Congrès sur le budget. Quand l'État fédéral atteint la limite d'endettement qu'il s'est fixé, il ne peut donc plus emprunter de l'argent pour boucler ses fins de mois. Et c'est comme un chômage technique.

Cette menace a déjà plané ces derniers mois, en septembre puis en décembre. À chaque fois, Démocrates et Républicains ont réussi à se mettre d'accord pour une petite rallonge, le temps de tenir quelques semaines et de repousser à plus tard ce "shutdown".



Mais cette fois-ci ça se présente plutôt mal, notamment à cause de la polémique sur la phrase qu'a prononcée récemment Donald Trump à propos d'Haïti et des pays africains (il les aurait qualifiés de "pays de merde").