publié le 16/02/2018 à 07:04

Cela se passe dans le New Hampshire où une habitante a validé récemment un ticket de loterie. Elle a gagné le jackpot : 560 millions de dollars (450 millions d'euros). De quoi voir venir. C'est la septième plus grosse cagnotte dans l’histoire des loteries ici aux États-Unis.



Sauf que l'intéressée a demandé à l'équivalent de la Française des Jeux de rester anonyme. On la comprend. D'ailleurs en France, quand il y a des gains de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, les gagnants restent souvent anonymes. Sauf qu'ici, dans la plupart des États, il faut rendre public son nom pour toucher l'argent. Il y a même souvent une conférence de presse.

Donc pour l’instant, elle n’a pas touché l’argent. Elle a donné simplement un faux nom. Mais tant qu’elle ne révèle pas sa verticale identité, elle ne touchera pas le demi-milliard de dollars. Et cette affaire étrange se retrouve devant les tribunaux.

14.000 dollars d'intérêts perdus chaque jour

Elle a engagé des avocats célèbres dans le New Hampshire qui tentent une action en justice. Ils expliquent qu'elle est extrêmement stressée, qu'avec cette fortune tout à fait inattendue elle risque d’être la cible de menaces, de violences, de harcèlement, etc.



Cela a été le cas parfois dans le passé pour des gagnants, mais aussi pour leurs proches qui ont dû subir des demandes insistantes. Leur vie a été bouleversée. Les juges ont vite répondu qu'elle pouvait engager des gardes du corps si vraiment elle craint pour sa sécurité.



Mais devant la cour, les avocats de la loterie ont répondu que c'est dans l'intérêt public de savoir qui a gagné l'argent et que les joueurs ont le droit de savoir (c'est la règle). Au passage, chaque jour où elle ne touche pas l'argent, elle passe à côté de 14.000 dollars d'intérêts.





Il y aurait bien eu une astuce, mais le problème c'est qu’elle a mis son nom et signé son ticket, comme il est conseillé sur le site de la loterie. Donc les avocats proposent que soit seulement retiré son nom et sa signature. "Ah non, dit la loterie, ce sera abîmer le ticket !"

Des gens intéressés proposent de l'aider

Ils essayent de trouver une solution, et des gens intéressés se font connaître. Des gens très créatifs se proposent pour l'aider. Une femme sans domicile fixe a suggéré qu'elle pourrait aller récupérer elle-même le gros lot en échange d'une maison, d'une voiture et d'un petit pécule financier.





Quelqu'un au Costa Rica s'est aussi fait connaître, en échange de un million de dollars, un billet d'avion et des vêtements chauds (car il fait froid en février dans le New Hampshire).



Ce qui devrait se passer c'est que les deux parties sont en train de parvenir un accord pour que l'argent lui soit versé, et qu'ensuite ils s’en remettent à la décision du juge de rendre ou pas le nom public.



Mais pour l'instant, si on comprend bien l'un des avocats, cette dame n'a dit à personne dans son entourage qu'elle avait gagné. Peut-être veut-elle toucher le jackpot sans rien dire à son mari, qui sait ?