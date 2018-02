Mardi Gras : La Nouvelle-Orléans, la plus française des villes US, a 300 ans

publié le 14/02/2018 à 06:56

Le mercredi des Cendres, premier jour du Carême, est un jour important pour les chrétiens. En Louisiane on dit bien Mardi Gras, et pas "Fat Tuesday" ou "Shrove Tuesday", qui sont les termes utilisés en anglais pour désigner cette dernière journée avant le Carême.



C'est un grand carnaval festif, un héritage de la présence française. Il y a aussi des parades à Mobile, dans l'Alabama, non loin de la. Mobile, c'est l'ancien Fort Louis de la Louisiane. C'est là qu'a eu lieu le premier carnaval de ce que sont maintenant les États-Unis.

Mais tous les Américains savent que Mardi Gras, c'est la Nouvelle-Orléans, où des gens viennent de tout le pays faire la fête et admirer les défilés pleins de couleur dans les rues bordés de maisons historiques.

On sent encore la présence française à La Nouvelle-Orléans, quand on s'arrête boire un "café au lait" et manger un "beignet", comme ils disent, sur la terrasse du "Café du Monde", près du Mississipi. Car la Nouvelle-Orléans est à l’embouchure du Mississipi, cet immense fleuve de 3.800 kilométres, qui irrigue les États-Unis du nord au sud.



Quand on se balade dans ces petites artères du French Quarter (le Vieux Carré français, la rue de Chartres, la rue Royale, la rue Dauphine, la rue Bourbon, la rue des Ursulines), on est plongé dans l'histoire de cette "Nouvelle France". Ou plutôt le souvenir reconstruit de cette France disparue. On y voit des fleurs de lys partout. C'est bien une France monarchique dont les habitants de la Louisiane conservent la mémoire.

Emmanuel Macron invité aux festivités

Les écoliers américains en apprennent beaucoup plus à ce sujet que les Français. Car l'Amérique francaise, ce n'était pas simplement ce petit État qu'on appelle la Louisiane. C'était un vaste ensemble aux limites incertaines, et qui remontait jusqu'au Canada actuel. Chicago s'est construit là où des Francais s'étaient installés.



Cette histoire a marqué les Américains. L'autre jour pour le Super Bowl, il y a avait des pubs pour une banque qui faisaient référence à la vente par Napoléon de la Louisiane, en 1803 : deux millions de kilomètres carrés - plus de trois fois la France métropolitaine actuelle - pour l'équivalent de quelques centaines de millions d'euros d'aujourd'hui.



C'est ce territoire qui a permis à la jeune Amérique, qui jusqu'alors regardait vers l'Atlantique (donc vers l'Est), de se retourner vers l'Ouest (c'est le début de la conquête de l'Ouest).



Donc j'ai un message pour le président de la République. Emmanuel Macron a été invité à venir célébrer le 300e anniversaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans. Dans ce pays jeune, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont 300 ans. Il est question qu'il y aille en avril, mais ce n'est pas confirmé. Donc je l'y encourage. Et qu'il aille manger une beignet au "Café du Monde", près de la cathédrale Saint-Louis.