L'État de Virginie s'attaque au problème de la vitesse sur les routes... mais pas de la manière que l'on croit. Une nouvelle loi sur la réglementation routière en vigueur depuis cet été sanctionne les automobilistes qui ont une conduite trop lente sur la voie de gauche de l'autoroute. C'est ce que rapporte la chaîne d'information américaine NBC, relayée par 20 Minutes.



"Vous ne devriez être dans la voie de gauche que lorsque vous dépassez ou rattrapez un autre véhicule. En dehors de ce cas, vous devriez être sur le côté droit de l’autoroute", a précisé le sergent-chef Steven Mittendorff au groupe audiovisuel américain. En cas de manquement à cette règle, les automobilistes doivent s'acquitter d'une amende d'un montant de 100 dollars, soit 80 euros.

Pour justifier la légifération, Israel O'Quinn, l'élu à l'origine de la loi, a assuré que conduire trop lentement dans la voie de gauche perturbait l'application de la réglementation routière et stimulait l'irritation au volant. Entre le 1er juillet 2017 et le 3 avril 2018, selon la station de radio américaine WOTP, ce seraient plus de 16.000 automobilistes qui auraient été verbalisés en vertu de cette nouvelle loi.

Plus de 2.000 de ces contraventions ont été contestées

Selon 20 Minutes, environ 2.000 contraventions ont été émises spécifiquement pour conduite trop lente sur la voie de gauche de l'autoroute. En dehors de cette nouvelle loi, ce sont près de 15.000 conducteurs qui ont été condamnés à une amende selon d'autres dispositions sanctionnant les camions roulant sur la voie de gauche et les automobilistes traversant les lignes continues.



Parmi ces condamnations, plus de 2.000 de ces contraventions ont été contestées devant un tribunal et environ 1.400 usagers ont été déclarés non coupables ou ont vu les poursuites abandonnées par les procureurs.



La nouvelle loi est malgré ces contestations "très populaire" selon le sergent-chef Steven Mittendorff. En effet, beaucoup estiment que les conducteurs qui perturbent le flux normal du trafic routier devraient être plus pénalisés.