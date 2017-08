et AFP

publié le 02/08/2017 à 15:09

Le FBI a son nouveau directeur. Trois mois après le limogeage de James Comey, sur fond d'entrave présumée de Donald Trump à l'enquête sur une éventuelle collusion entre son équipe de campagne et la Russie, Christopher Wray a été nommé à la tête de la police fédérale, mardi 1er août.



Sa nomination a été validée par le Sénat américain, à 92 voix contre 5. Cet ancien avocat âgé de 50 ans, brillant et peu marqué politiquement, s'était notamment assuré le soutien des parlementaires des deux camps en affirmant, lors de son audition de confirmation au mois de juillet dernier, qu'il préférerait démissionner plutôt que de céder à d'éventuelles pressions de la Maison Blanche. "Personne ne m'a demandé au cours de ce processus de lui [Donald Trump, ndlr] prêter allégeance et je peux vous assurer que je n'ai fait aucun" serment de loyauté, avait alors déclaré l'ancien procureur fédéral.

Christopher Wray prend ainsi la tête de la police américaine qui traverse une période difficile. Sa priorité va être de travailler d'arrache-pieds pour prouver la non-politisation de la police fédérale et de rassurer l'opinion publique américaine. Avant d'être avocat pour un cabinet privé, Christopher Wray a dirigé, de 2003 à 2005 la division pénale du ministère de la Justice américain. Il entame désormais un mandat de 10 ans à la tête de la police fédérale.