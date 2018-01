États-Unis : alerte au "jackpotting", les attaques au distributeur de banque

publié le 30/01/2018 à 06:43

C'est le Secret Service qui lance cette alerte. On appelle cela le "jackpotting". Ce ne sont pas des pièces qui sortent de la machine mais des liasses de billets (plusieurs par secondes). En fait, le distributeur automatique crache tout son contenu.



Je vous rassure. Ou plutôt, ne vous faites pas de faux espoirs : cela ne risque pas de vous arriver si vous glissez votre carte de crédit dans un distributeur automatique aux États-Unis. Ce sont des pirates cambrioleurs qui parviennent à réaliser ces hold-up. En plus, ils agissent presque toujours en plein air, au grand jour.

Une première personne arrive, déguisée en technicien, chargé de la maintenance de ces distributeurs. Elle se présente pour une intervention, sort une clé achetée en ligne qui permet d'ouvrir la machine, débranche la connexion avec le réseau en ligne et parvient à pirater le système informatique du distributeur.

La personne repart. Un complice arrive juste après pour retirer de l'argent. Et là, la machine délivre immédiatement toute sa réserve de billets. Les malfaiteurs repartent tranquillement, comme si de rien n'était, la sacoche de faux réparateurs pleine de vrais billets.

Pas de caméras de surveillance

C'est moins spectaculaire que le train postal Glasgow-Londres ou que le casse d'Albert Spaggiari, mais c'est tout aussi efficace. On ne sait pas encore exactement le montant de ces vols dans les distributeurs américains. Mais on sait qu'au Japon, un gang a ainsi réussi à dérober l'équivalent de 10 millions d'euros en trois heures.



C'est pour ça que le Secret Service, qui supervise les opérations financières, a mis en garde les banques, ainsi que les fabricants de distributeurs automatiques.



En France, presque tous les distributeurs sont installés dans des établissements bancaires, soit dans le sas d'entrée, soit juste à l'extérieur. Et très souvent, une caméra de surveillance permet d'enregistrer les retraits d'argent. Elle repérerait ainsi de fausses interventions de techniciens.



Sauf qu'ici, aux États-Unis, en plus de ces distributeurs classiques dans les banques, il y a de petits distributeurs un peu partout. Plus petits, simplement posés et branchés. Comme des distributeurs de canettes.