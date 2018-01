États-Unis : Dillon aide son meilleur ami mourant à réaliser tous ses rêves

publié le 25/01/2018 à 06:49

Une belle amitié, à la vie à la mort. Dillon a 20 ans. Son meilleur ami s'appelle Chris. Ils se connaissent depuis l'école primaire. Ils ont toujours été copains, mais ils se sont encore rapprochés. Ils sont devenus comme des frères lorsque Chris a été malade, au collège.

Leucémie, chimiothérapie. Dillon était là pour Chris. Il venait tous les jours faire une partie de jeux vidéo pour lui redonner le moral, à défaut de pouvoir apaiser sa souffrance. Quand il a été en rémission, Chris et et Dillon ont lancé une association, justement pour que des malades puissent avoir accès à des jeux vidéo.



Ils sont aussi unis par un autre souvenir. Quand il étaient ensemble au lycée, Dillon sortait avec la sœur de Chris. Une amourette de jeunesse. Les premiers baisers, les premières danses. Mais la jeune fille, rattrapée par les angoisses de l'adolescence, s'est suicidée. Cela n'avait rien à voir avec son petit ami ou avec son frère. Mais Dillon et Chris sont devenus encore plus proches. Quelque chose de tragique les unit.

D'autant plus fort que Chris a appris cet automne que la maladie était de retour. À nouveau la leucémie. Selon les médecins, Chris n'a plus que un ou deux ans à vivre. À moins qu'il ne bénéficie d'une greffe de moelle. Mais ils l'ont prévenu qu'il avait peu de chances, car il a besoin d'un donneur avec des caractéristiques très spécifiques.

79 souhaits

Alors Dillon a décidé d'arrêter la fac, en tout cas pendant quelques semestres. It il a convaincu son ami malade de faire ce qu'on appelle ici une "bucket list", une liste de tout ce que vous voulez faire avant de mourir.



Chris a listé 79 souhaits, parfois essentiels, parfois insignifiants. Mais l'essentiel c'est de profiter de la vie. Il souhaite ainsi soulever des poids avec "The Rock" (l'acteur Dwayne Johnson, ancien catcheur), faire une bataille d'oreillers avec des inconnus, distribuer des repas aux sans-abri, faire un baptême de parachutisme, être dans un jeu vidéo et tomber amoureux.



Dillon et Chris filment leurs exploits, postent les vidéos sur Youtube. Ils ont aussi un site. Cela leur permet de lever des fonds pour aller au bout de leurs projets. Et peut-être, qui sait ? (c'est l'espoir de Dillon), trouver un donneur compatible pour sauver la vie de son ami Dillon.