Depuis 2013, Adam Gruler est marié avec Jaimi. Ils avaient chacun trois garçons d'un premier mariage. Depuis leurs noces, ils se sont toujours dit qu'ils aimeraient avoir une petite fille. Ils avaient même engagé les procédures pour adopter une fille.



En attendant, cela fait déjà six garçons à la maison. C'est du travail. Il faut les emmener à l'entrainement de baseball, courir partout, les nourrir. En plus, ils n'ont pas une très grande maison. Ils habitent une petite banlieue pavillonnaire près d’Orlando, en Floride. Et comme tout cela coûte cher, et qu’il n’a qu’un salaire de policier, Adam fait des heures sup', au "black", en travaillant comme agent de sécurité.

C’est ce qui s’est passé le samedi 11 juin 2016. Il est allé travailler, comme vigile à l’entrée d’une boîte de nuit de la ville, fréquentée par beaucoup d'homosexuels d’Orlando, la boîte s’appelle le Pulse. C'est là qu'a eu lieu un attentat.

Traumatisé par ce qu'il a vécu

Adam a vu la mort devant lui ce soir-là. Sa mort, déjà. À 2 heures, alors qu’il cherche un ado qui est entré dans le club avec une fausse pièce d’identité, il ressort sur le parking lorsqu'il entend une rafale. Il court vers l’entrée, tombe sur le terroriste, armé d’un fusil d’assaut et d’un semi-automatique 9 mm. Son pistolet rate sa cible, il va se faire abattre.



Adam se replie et appelle des renforts. Il est 2h02. Et dans les trois heures qui suivent, à l’intérieur, quarante-neuf innocents sont abattus. Adam est à l’extérieur. Il ne peut qu’entendre. Mais au lever du jour, il voit les cadavres sortir. Ce sont des garçons et ces filles dont le seul tort, ce soir-là, était de vouloir danser.



Il rentre chez lui, profondément traumatisé par ce qu'il a vécu. Il a du mal à s'en remettre pendant plusieurs mois. En tant qu'officier de police, il connait la violence. Mais ça, c’est trop. Cette vie si fragile, fauchée d’un coup.



La vie plus forte que la mort

Mais très vite, comme une évidence, avec son épouse Jaimie, ils comprennent ce qu'ils ont a à faire. Puisque un seul homme peut voler ainsi des vies, détruire autant de familles en quelques secondes, un homme et une femme peuvent aussi offrir une nouvelle vie, construire une famille. Ils ont relancé les procédures d'adoption.



Ils ont accueilli il y a quelques mois trois frères et sœurs, un garçon et deux jumelles qui étaient séparés dans des familles d'accueil.



Adam et Jaimi sont devenus officiellement leurs parents, et prouvent avec cette famille élargie (neuf enfants) que la vie est précieuse, que la vie est plus forte que la mort.