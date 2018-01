États-Unis : un père crée une BD dont son fils malade est le super-héros

publié le 24/01/2018 à 06:48

Cela se passe dans le Kansas. Chip Reece a un fils de 7 ans et demi qui s'appelle Ollie. Il aime son fils plus que tout, comme beaucoup de pères. Mais il y a quelque chose en plus, car à la naissance il pensait que Ollie n'allait pas survivre.



L'enfant ne pesait que 2,7 kilos. Il avait de lourds problèmes cardiaques. Il a passé les sept premiers mois de sa vie hospitalisé. Opération après opération, Chip était là, évidemment. Il passait son temps à l'hôpital à lire ses BD.



Car Chip adore les BD, et notamment les BD de super-héros. C'est sa vie, sa passion. Il gardait espoir, que Ollie s'en sorte. Mais il savait que même s'il s'en sortait, sa vie ne serait pas forcément facile. Car son fils est né avec quelque chose en plus. Un chromosome supplémentaire. Il est né avec la trisomie 21.

Cape rouge et masque sur les yeux

Ollie s'est sorti de ses problèmes cardiaques. Comme un super héros, il a su affronter l'adversité. Je dis ça parce que depuis la naissance, quelque chose préoccupe Chip, qui a grandi en s'identifiant avec les personnages de super-héros aux pouvoirs surnaturels.

Lui qui aime tant les BD Marvel - ces histoire d'Iron Man, de Superman, de Batman, de Spiderman - sait bien qu'il n'y a pas de personnages trisomiques. À qui son fils allait-il bien pouvoir s'identifier ?



Alors il a commencé à écrire un personnage, et demandé à un ami illustrateur de dessiner. Devinez comment s'appelle le personnage ? Ollie. Il porte la même cape rouge et le masque sur les yeux que le vrai Ollie.



Dans la BD, Ollie aimerait avoir les mêmes super-pouvoirs que son papa. Toute l'histoire est de savoir s'il peut lui aussi devenir un super-héros, même s'il est différent des autres, parce qu'il a un problème cardiaque.

Une autre histoire en cous d'écriture

Chip raconte cette histoire à son fils. Il lit à Ollie l'histoire de Ollie qui veut devenir un super-héros. C'est aussi un moyen de communiquer avec son fils qui ne parle pas, mais qui suit l'histoire grâce aux images et au récit de son père.



Un ami a contacté une maison d'édition de BD. Le livre a été publié. Il s'appelle Metaphase. Plusieurs milliers d’exemplaires sont partis très vite.



Ollie est maintenant connu à l'école comme celui qui est déjà un personnage de super-héros. Cela a créé des liens aussi avec d'autres enfants, qui ne savent trop comment jouer avec le garçon. Chip essaye d'écrire une autre histoire, pour avoir d'autres aventures à raconter à son fils, désormais un super-héros.