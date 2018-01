publié le 23/01/2018 à 06:44

C'est dans une course contre le temps que s'est engagé Andy Fancher. Il habite à Dallas, au Texas. C'est un élève de Terminale. Il aime beaucoup l'Histoire.



Mais ce n'est pas le goût de cette matière ou l'envie d'avoir une bonne note qui lui ont donné l'idée de son initiative. C'est tout simplement l'attention portée aux autres. Faire attention à l'autre, c'est d'abord et parfois simplement l'écouter.

Depuis plus d'un an, Andy enregistre les souvenirs d'ancien vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il les contacte, il va les voir, il installe son éclairage et sa caméra, et il les écoute longuement raconter l'horreur des combats en Europe ou dans le Pacifique, le Débarquement en Normandie ou la bataille d'Iwo Jima.

Ce sont des noms qui sont déjà depuis longtemps imprimés dans les livres d'histoire, comme ceux qu'étudie Andy. Mais lui voulait qu'ils racontent leur histoire. Alors il les filme, montre leurs témoignages sur son ordinateur, met en ligne ces traces et ces souvenirs sur Youtube.



Andy Fancher avec un vétéran américain Crédit : facebook.com/RealAndyFancher

Un jour, Andy tournait les pages d'un album de famille. Il a vu une photo de son arrière-grand-père décédé en uniforme. Il avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, et avait survécu.



Même en interrogeant sa famille, Andy n'en a pas su beaucoup plus. Plus personne ne se souvenait précisément des récits de guerre. Alors Andy a fait ce qu'il aurait souhaité que d'autres fassent avec son arrière-grand-père.