Loïc Farge

publié le 22/12/2017

Les indépendantistes catalans ont gagné d’une courte tête dans ce scrutin organisé par Madrid pour en finir avec la crise politique de l'automne dernier, qui avait vu une déclaration d'indépendance illégale de cette province du nord de l'Espagne.



Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, espérait bien que les "unionistes", ceux qui veulent rester en Espagne, allaient l'emporter. Il s'est trompé, une fois de plus, et aura géré cette crise d'une façon calamiteuse depuis le début. Une crise qui risque de plonger le pays entier dans la confusion et de faire dérailler la reprise espagnole.

Il faut rappeler que la Catalogne, c'est le cinquième de l'économie espagnole. Le précédent épisode de la crise politique, en octobre, a fait chuter le tourisme à Barcelone et alentour, au point que la province aurait perdu 15.000 emplois sur le seul mois d'octobre, et probablement autant en novembre.



Menace sur les banques

Près de 2.000 entreprises auraient transféré leur siège en dehors de Catalogne, dans la crainte qu'elle ne quitte l'Europe et le Marché unique, ou tout simplement que cela ne soit le bazar.



Les banques sont également menacées de retrait massif, les épargnants redoutant de placer leurs économies dans des établissements qui ne seraient plus protégés par les autorités bancaires européennes.



Les conséquences de ce vote peuvent être très importantes en Europe. Car jusqu'ici, Bruxelles et les capitales européennes se sont tenues fermes aux côtés de Madrid, en espérant que l'affaire allait se calmer.

D'autres régions tentées par le séparatisme

Une victoire indépendantiste nette comme celle de jeudi - lors d'un scrutin légal celui-ci, pas comme le précédent référendum d'octobre -, en plus avec une forte participation, cela change la donne. L'Europe va probablement inciter à une médiation politique. Ce qui peut stimuler d'autres régions avec une identité forte pour se lancer dans le séparatisme.



C'est le cas en Italie, bien sûr. Il y a d'ailleurs des élections bientôt, alors que La ligue du Nord a repris des couleurs, sur une scène politique nationale où les partis traditionnels ont été dévastés. En France aussi, avec la Corse (où les indépendantistes ont largement gagné les élections il y a quelques jours) et en Nouvelle-Calédonie (où il doit y avoir prochainement un référendum sur le statut de cette région).



Citons encore la Flandre, en Belgique, qui concentre une bonne partie des richesses du pays et où le mouvement séparatiste est assez actif. Sans oublier bien sûr l'Écosse, au Royaume-Uni, où la tentation indépendantiste a été avivée par le Brexit. Bon nombre d'Écossais souhaitent, en effet, rester en Europe, contrairement aux Anglais.