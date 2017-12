Élections en Catalogne : les modalités du scrutin

publié le 21/12/2017 à 17:53

Quel poids pèse réellement les indépendantistes en Catalogne ? C'est l'enjeu principal de ces élections régionales anticipées qui ont lieu ce jeudi 21 décembre dans la région. Convoquées par le gouvernement de Madrid dans le cadre de la mise sous tutelle de la Catalogne, ces élections alignent sept listes pour les 135 sièges du Parlement de la région.



Selon les sondages, tout porte à croire que les indépendantistes et les non indépendantistes seraient au coude à coude. Un élément majeur vient menacer cette élection, c'est l’incertitude qui gagne certains électeurs après les épisodes qu'a connu la Catalogne ces derniers mois.



En conséquence, l'élection de la XIIe législature du Parlement de la région, qui se déroule au suffrage universel direct et selon un mode de scrutin proportionnel, pourrait rapidement devenir ingouvernable.

Un mode de scrutin qui a son importance

Les 135 députés qui composeront le futur Parlement de Catalogne seront élus pour une législature de quatre ans. Mais à moins qu'un parti remporte la majorité absolue, soit la majorité des voix, la gouvernance de la région s'annonce être ardue.



Parmi les sept listes, trois partis sont indépendantistes, et quatre sont favorables à l'union avec l'Espagne. Chaque catalan devra donc choisir une seule liste. Puis, chaque siège sera réparti proportionnellement aux résultats qui sera annoncé jeudi 21 décembre au soir. Enfin, toute candidature qui n'obtient pas au minimum 3% des suffrages dans une circonscription de la région, ne se verra attribuer aucun siège.

Lors des précédentes élections en 2015, ce sont les deux partis indépendantistes, Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne) mené par Carles Puigdemont et Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí (Gauche républicaine de Catalogne - Catalogne oui) qui avaient obtenus 39.6% des suffrages et avaient acquis 62 sièges. Les deux partis s'étaient unis dans une coalition indépendantiste, Junts pel Sí (Ensemble pour le oui).