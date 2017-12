États-Unis : Donald Trump veut renvoyer des hommes sur la Lune

publié le 11/12/2017 à 23:23

Donald Trump vise vers l'infini et l'au-delà. "Cette fois, il ne s'agira pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte. Nous établirons une base pour une mission ultérieure vers Mars et peut-être un jour vers d'autres mondes au-delà". Le président américain a déclaré lundi 11 décembre que les États-Unis étaient déterminé à renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972 afin de préparer une mission habitée vers Mars.





Donald Trump a signé une directive demandant à la NASA d'accentuer ses efforts sur les missions habitées vers l'espace lointain, un priorité qui rassemble les élus des deux bords.

Mais il est resté évasif sur le financement et le calendrier d'une telle initiative. Les experts sont unanimes : atteindre la planète rouge, qui se trouve à une distance de 225 millions de kilomètres de la Terre, nécessitera une véritable prouesse technique et un budget immense.

"Nous rêvons grand"

Saluant la présence de Harrison Schmitt, qui fut l'un des derniers Américains à avoir marché sur la Lune, il y a 45 ans, Donald Trump a lancé : "Aujourd'hui, nous nous engageons à ce qu'il ne soit pas le dernier".

"Nous rêvons grand", a-t-il ajouté, promettant que les États-Unis resteraient "les leaders" de l'exploration spatiale. Donald Trump s'inscrit, sur l'objectif d'une mission habitée vers Mars, dans la droite ligne de son prédécesseur démocrate Barack Obama. Quelques semaines avant son départ de la Maison Blanche, il avait énoncé "un objectif clair pour le prochain chapitre de l'histoire de l'Amérique dans l'espace : envoyer des humains sur Mars dans la décennie 2030 et les faire revenir sur Terre en sécurité".