Donald Trump met les petits plats dans les grands pour Emmanuel Macron

25 mai 2017 : Emmanuel Macron rencontre Donald Trump pour la première fois depuis son élection lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Leur poignée de main, longue et visiblement musclée, a été énormément commentée en France comme Outre-Atlantique.

publié le 25/03/2018 à 17:04

Donald Trump a été fortement marqué par sa visite d'État à Paris à l'occasion des cérémonies du 14 juillet 2017. Le président des Etats-Unis en est reparti avec la ferme intention d'organiser un défilé militaire à Washington et a décidé de rendre la pareille à son homologue, qui sera présent dans la capitale fédérale du 23 au 25 avril.



Si le programme détaillé de ces trois journées n'a pas encore été communiqué, le Journal du dimanche révèle que Donald Trump et son épouse Melania ont prévu d'accueillir Emmanuel et Brigitte Macron à Mount Vernon pour un dîner le 23 avril au soir.

Cette demeure coloniale située en Virginie est la maison où George Washington, premier président de l'histoire des Etats-Unis de 1789 à 1797, a passé toute sa vie. C'est donc un endroit prestigieux et symbolique qui a été choisi par Donald Trump, qui avait particulièrement apprécié l'accueil réservé par le couple présidentiel français à Paris et le dîner organisé à la tour Eiffel.

Un discours devant le Congrès

Toujours selon le JDD, une copie de la clef de la grille de la prison de la Bastille, qui fut donnée à George Washington par le marquis de La Fayette, sera offerte au président de la République. Un seul chef d'Etat a jusqu'ici eu droit à un dîner d'Etat à Mount Vernon. Le président pakistanais y avait été reçu en 1961 par John F. Kennedy. Nicolas Sarkozy s'y était rendu en 2007 à l'invitation de George W. Bush, mais pour un simple entretien.



Lors de l'annonce de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron, la première du genre pour Donald Trump depuis son entrée à la Maison blanche, l'Elysée avait évoqué "la profondeur des liens historiques" entre la France et les Etats-Unis et "la force des relations entre les deux présidents". Emmanuel Macron doit également, lors de ce séjour, s'exprimer devant les membres du Congrès.