publié le 21/07/2017 à 14:50

Depuis près d'une semaine, la famille d'un soldat américain cherchait à identifier le petit garçon qui posait avec lui sur un cliché pris à Trévières (Calvados), le 26 juin 1944. Grâce à l'appel à témoins relayé dans la presse locale et publié sur les réseaux sociaux, le Mémorial de Caen a pris connaissance de cette quête et a décidé "d'activer ses réseaux". "Lorsque nous avons constaté la mobilisation de la presse et l’engouement des anonymes sur les réseaux sociaux, nous avons activé nos réseaux et recherché l’identité du garçon", a expliqué Franck Moulin, directeur adjoint du Mémorial, dans une interview donnée à Ouest France.



Jeudi 20 juillet, deux personnes se sont identifiées comme étant le petit garçon. Marcel Castel, âgé de 75 ans, raconte qu'il se souvient parfaitement de ce cliché et du soldat. "Je l'accompagnais souvent dans le village. Vous savez, il avait des bonbons, donc je le suivais partout", atteste-t-il au titre Tendance Ouest.

#WWII ¿ À partager ! La famille de ce GI recherche l'enfant pris en photo avec lui en 1944 en #Normandie >>> https://t.co/kMKj7cwK6j pic.twitter.com/XGSt3cpMYM — Le Mémorial de Caen (@CaenMemorial) 20 juillet 2017

De son côté, Gérard Poincheval, 76 ans, revendique également être le jeune figurant. "J’étais âgé de 2 ans à l’époque du Débarquement, mes souvenirs restent très flous. J’aimerais réellement savoir ce qu’il s’est passé à travers cette photographie", confie le septuagénaire. Également détenteur de la pellicule en question, Gérard Poincheval affirme avoir lui aussi investigué pour retrouver ce soldat américain. En vain.

À ce stade, il semble difficile, voire impossible de déterminer lequel des deux hommes pose sur la photo. Quoi qu'il en soit, elle leur aura permis de revenir sur ces souvenirs d'enfance, indélébiles et impérissables.