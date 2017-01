"Pour le business, un pays a besoin d'avoir un boss, comme une société a besoin d'avoir un patron", a lancé Sébastien Bazin, mercredi 18 janvier lors du Forum économique mondial de Davos (Suisse).

> À Davos, le patron d'AccorHotels s'enflamme pour Donald Trump Crédit Image : ERIC PIERMONT / AFP Crédit Média : Bénédicte Tassart Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Anne Hidalgo, Tony Estanguet ou encore Muhammad Yunus étaient réunis au Forum économique mondial de Davos (Suisse), mercredi 18 janvier, afin de défendre la candidature de Paris pour accueillir les Jeux olympiques de 2024. Un événement lors duquel le patron d'AccorHotels a déclaré sa flamme, non pas à la compétition internationale, mais à Donald Trump. "Pour le business, un pays a besoin d'avoir un boss, comme une société a besoin d'avoir un patron", a lancé Sébastien Bazin.



L'homme d'affaires français affiche son soutien envers certaines des mesures prônées par le 45e président des États-Unis. "Ça ne me choque pas lorsqu'il demande à des groupes américains de renforcer leur présence et l'emploi dans le territoire national", confie-t-il, estimant qu'il trouverait rationnel que "quelqu'un (lui) dise qu'il voudrait qu'Accor emploie plus de gens en France, plutôt que de les employer en Afrique ou en Amérique latine".