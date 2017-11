Corée du Nord : Trump demande "l'aide de Poutine", qu'il rencontrera au Vietnam

publié le 05/11/2017 à 03:54

Les États-Unis et la Russie, bientôt alliés contre la Corée du Nord ? Donald Trump, qui est arrivé ce dimanche 5 novembre au Japon, à l'occasion de sa tournée asiatique, a annoncé qu'il rencontrera Vladimir Poutine. Le président américain débute un vaste périple en Asie, qui devrait être dominé par la question de la Corée du Nord et de la menace nucléaire qu'elle représente.



Interrogé par une poignée de journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le locataire de la Maison Blanche a annoncé que, dans ce contexte de menace nord-coréenne, il devait s'entretenir avec son homologue russe. "Je pense qu'il est prévu que je rencontre Poutine, oui", a-t-il déclaré lors d'un échange avec des journalistes à bord d'Air Force One. "Nous voulons l'aide de Poutine sur la Corée du Nord", a-t-il ajouté.

Ce premier voyage de plus de dix jours en Asie de Donald Trump - le plus long dans la région d'un chef d'État américain depuis un quart de siècle -, intervient après des mois de surenchère verbale entre Washington et Pyongyang, dont le programme nucléaire avance à grands pas. "J'espère que tout va s'arranger pour tout le monde", a ajouté le président américain.

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon alliés

Les deux alliés de Washington, la Corée du Sud et le Japon sont en première ligne de la menace nucléaire nord-coréenne. Ainsi, Donald Trump, avec sa tournée asiatique, réaffirme son engagement à leurs côtés. "Personne, aucun dictateur, aucun régime et aucune nation ne devrait, jamais, sous-estimer la détermination de l'Amérique", a-t-il d'ailleurs lancé devant des soldats américains sur la base de Yokota, à l'ouest de Tokyo, au premier jour de sa tournée asiatique qui le mènera dans cinq pays.



Et d'ajouter : "Le Japon est un partenaire précieux et un allié crucial" des Etats-Unis. Vendredi 3 novembre, des bombardiers supersoniques américains, accompagnés de chasseurs japonais et sud-coréens, ont mené un exercice conjoint dans l'espace aérien sud-coréen tandis que les services de renseignement de Séoul ont averti, selon les médias locaux, de la préparation possible d'un nouveau tir de missile par la Corée du Nord.



La première étape du voyage du président américain est celle des retrouvailles de Donald Trump et de son "ami" Shinzo Abe, le Premier ministre du Japon, pays dont l'île septentrionale de Hokkaido a été survolée à deux reprises par des missiles nord-coréens et que Pyongyang a menacé de "couler".