Corée du Nord : nouveau tir de missile au-dessus du Japon

publié le 15/09/2017 à 00:39

C'est l'agence de presse sud-coréenne Yonhap qui a tout d'abord rapporté les faits. Son voisin du nord a tiré, vendredi matin, un missile non identifié depuis Pyongyang. Le gouvernement japonais a très rapidement confirmé l'information de Séoul, ajoutant que le missile tiré avait survolé l'île septentrionale japonaise de Hokkaido. Le système d'avertissement J-Alert a été déclenché dans plusieurs régions au nord de l'archipel. "Un missile passe, un missile passe. Il va vraisemblablement passer au-dessus de Hokkaido en direction du Pacifique. Ne ramassez surtout pas des objets que vous pourriez trouver", a précisé le système J-Alert dont les médias ont retransmis les images.



Ce nouveau tir de missile survient alors que Shinzo Abe, Premier ministre japonais, est en visite en Inde. Jeudi, il a, sur place, de nouveau appelé à renforcer la pression sur la Corée du Nord. Un Conseil de sécurité nationale a été convoqué, auquel seront présents, entre autres, le ministre japonais de la Défense, Itsunori Onodera, et le secrétaire général du gouvernement. Lors d'un point presse, le porte-parole du gouvernement a affirmé que le Japon condamnait ce nouveau tir de la part de la Corée du Nord, précisant que Tokyo "ne tolérera jamais ces provocations à répétition et nous avons protesté vigoureusement auprès de la Corée du Nord". La puissance nippone entend agir "en lien avec les États-Unis, la Corée du Sud, et les autres pays concernés pour répondre de façon appropriée et avec le sens de l'urgence" à cette nouvelle provocation.



Escalade et sanctions

Ce tir est le second en moins d'un moins qui survole l'archipel japonais, le premier datant du 29 août dernier. Pyongyang multiplie depuis de longs mois les tirs de missiles balistiques, aggravant un peu plus à chaque fois les tensions avec la communauté internationale. Lundi 11 septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité, et sur proposition des États-Unis, de nouvelles sanctions visant à mettre en difficulté la Corée du Nord d'un point de vue économique après le sixième essai nucléaire du régime le 3 septembre dernier. Pyongyang avait auparavant mis en garde Washington qu'elle paierait "le prix" si ces sanctions étaient votées par l'ONU et avait promis aux Américains de leur envoyer de nouveaux "paquets cadeaux".